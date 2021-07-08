Депутата Госдумы задержали в Перми по подозрению в пьяной езде

Сотрудники ДПС Перми задержали депутата Госдумы Алексея Бурнашова с признаками опьянения за рулем его автомобиля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии «Единая Россия».

Секретарь пермской ячейки партии Вячеслав Григорьев заявил, что такое поведение для народного избранника неприемлемо. Он отметил, что Бурнашов опорочил себя и депутатский мандат.

Заместитель генерального секретаря партии Евгений Ревенко подчеркнул, что в предстоящих выборах в Госдуму депутат участвовать не сможет, так как он проиграл праймериз. Ревенко добавил, что Бурнашов уже не является членом партии.

«Таким не место в Думе. И тем более у таких не может быть мандата депутата», — подчеркнул он и призвал правоохранителей провести беспристрастное расследование случившегося.

О задержании Алексея Бурнашова со ссылкой на источники сообщил сайт «Новости Перми». По данным издания, депутат за рулем своего Mercedes грубо нарушил правила дорожного движения. Его остановил экипаж ДПС и предложил пройти медицинское освидетельствование.

Депутат отказался. По словам источников издания, Бурнашов начал оскорблять сотрудников полиции и даже ударил одного из них. После этого его задержали и доставили в региональный главк Следственного комитета для допроса. Возбудить уголовное дело в отношении избранного депутата Госдумы правоохранители смогут только после согласия его коллег по нижней палате парламента.