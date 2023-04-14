Мир 14 апреля 2023, 17:43 (обновлено: 14 апреля 2023, 18:58) Тайный диссидент или просто стрелочник. Кто такой Джек Тейшейра, сливавший секреты Пентагона Reuters: Тейшейре, подозреваемому в утечке секретных документов США, предъявили обвинение Telegram

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В США арестовали подозреваемого в сливе огромного количества секретных документов, который привел к дипломатическим проблемам и осложнил работу американским шпионам. Федеральное бюро расследований заявило, что за утечкой стоит 21-летний военнослужащий Джек Тейшейра.

Масштабная утечка

Американские спецслужбы считают, что именно Джек Тейшейра, который служит в разведывательном подразделении ВВС Национальной гвардии США, администрировал закрытое онлайн-сообщество геймеров, куда с февраля 2022-го выкладывал секретные материалы.

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Сначала об утечке сообщили Telegram-каналы, а затем крупнейшие американские и мировые СМИ.

Масштабный скандал разразился, когда выяснилось, что в открытом доступе среди прочего оказались свидетельства о слежке США за президентом Украины Владимиром Зеленским. К тому же спецслужбы занимались прослушкой в Израиле и Южной Корее.

Кроме того, документы содержали данные о боеготовности украинской армии и другую «чувствительную» для Вашингтона разведывательную информацию. Например, стали общедоступными сведения о том, как и с помощью чего США и НАТО планируют оказывать помощь ВСУ.

Как сообщил телеканал ABC, к распространению документов Пентагона может быть причастен школьник, действовавший в Сети под псевдонимом Lucca: предположительно, именно он выложил изображения документов на сервер более чем с 243 тысячами участников.

Викимедиа

Кто такой Джек Тейшейра?

Тейшейра поступил на службу в 102-е разведывательное крыло Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс в 2019 году. Его должность на момент задержания, по информации СМИ, звучала как «младший сотрудник по кибетранспортным системам». В июле прошлого года Тейшейру повысили. Он стал летчиком первого класса.

Молодой человек создал сообщество Thug Shaker Central на платформе Discord, в которое входили молодые люди и подростки — 20–30 человек. Они обсуждали видеоигры, оружие, делились мемами. В сообществе Джека знали под ником O.G.

Unsplash

Американские СМИ со слов знакомых Тейшейры описали его как христианина и настоящего патриота, «интересующегося оружием и сомневающимся в будущем Америки».

Телеканал Sky News предоставил характеристику Тейшейры, которую дал ему бывший одноклассник.

«Он хороший парень, не нарушитель спокойствия, просто тихий парень», — сказал журналистам 22-летний Эдди Соуз.

Причиной того, что Джек стал фигурантом дела о самой масштабной со времен WikiLeaks утечки, Соуз назвал ошибку. Но не следствия, а самого Тейшейры.

«Звучит так, будто это была ошибка глупого ребенка», — объяснил он.

Мотивом к размещению в закрытой группе секретных материалов The Washington Post назвала отношение Тейшейры к конфликту на Украине как к «удручающей» битве между «странами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет».

Таким образом молодой человек еще хотел просветить друзей: к примеру, во время пандемии он читал им лекции о важности быть осведомленным о мировых событиях.

Просто стрелочник?

Директор Фонда изучения США при МГУ Юрий Рогулев заявил РИА «Новости», что Джека могли подставить и сделать из него стрелочника.

«Где 21-летний служащий Национальной гвардии, а где секретные документы на уровне Генштаба, Пентагона?» — отметил эксперт.

Соцсети

По данным The Washington Post, O.G. сообщил членам своего сообщества, что документы он получал с «военной базы». Там молодой летчик иногда работал на охраняемом объекте, где запрещены электронные устройства, такие как мобильные телефоны. Видимо, ему удалось вынести копии.

Официальные лица отказались отвечать на вопросы журналистов The Times о том, какие обязанности Тейшейры потребовали бы от него доступа к ежедневным слайдам об Украине, не говоря уже о ежедневном потоке разведданных от ЦРУ, Агентства национальной безопасности и офиса директора национальной разведки.

Есть версия, что Джека использовали «втемную»: то есть, зная о том, что он выкладывает для друзей секретные материалы, стали намеренно распространять через него дезинформацию. А в нужный момент просто дали делу ход и огласку.

Образцово-показательно

Арестовывать Тейшейру около его дома в Норт-Дайтоне приехала целая толпа вооруженных агентов ФБР. По официальной версии, поводом к предосторожностям стала информация о том, что у него дома есть оружие.

«Образцово-показательный» арест с привлечением такого количества сил и средств — еще одна причина усомниться в версии, которую распространяют американские власти и СМИ.

В пятницу Тейшейра предстал перед федеральным судом в Бостоне. Как сообщил Reuters, военному предъявили обвинения в изъятии и хранении засекреченных документов. По американскому законодательству ему грозит до 10 лет лишения свободы по каждому отдельному случаю утечки шпионских данных. В Пентагоне подчеркнули, что молодой человек действовал «преднамеренно».

Официальные лица США все еще оценивают ущерб, который повлекла эта утечка.