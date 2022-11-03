Бывшая домработница основателя Amazon Безоса подала на него в суд | 360°

Мир 03 ноября 2022, 18:59 Бывшая домработница основателя Amazon Безоса подала на него в суд Bloomberg: на Безоса подали в суд из-за переработок и расовой дискриминации РИА «Новости»

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Бывшая домработница основателя компании Amazon Джеффа Безоса подала на него в суд из-за переработок в антисанитарных условиях без обеда и перерывов, а также из-за расовой дискриминации со стороны его сотрудников. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Мерседес Ведаа заявила, что состояла в штате компании Amazon с сентября 2019 года и иногда работала от десяти до 14 часов в день. При этом она курировала группу из пяти-шести домработниц. По ее словам, у обслуживающего персонала не было своей уборной и места для отдыха. А еще один менеджер в общении с ней «стал агрессивным и грубым», и он по-разному общался с работниками-латиноамериканцами и белыми сотрудниками. После трех лет работы ее уволили.

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Бывшая сотрудница потребовала в качестве возмещения ущерба денежную компенсацию, но сумма не называется.

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Весной Безос упрекнул власти Соединенных Штатов в высокой инфляции. Еще он вложил три миллиарда долларов в разработку «лекарства от смерти».