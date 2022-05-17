Безос обвинил власти США в рекордной инфляции

Основатель компании Amazon, один из богатейших людей планеты Джефф Безос вступил в заочную полемику с администрацией США. Он обвинил власти в разгоне инфляции и попытке отвлечь граждан от причин ее возникновения.

«Они хотят замылить тему, и это понятно. Они-то знают, что инфляция больше всего бьет по самым нуждающимся, не профсоюзы и богатые люди вызывают инфляцию», — написал Безос в своем аккаунте в Twitter.

Он напомнил, что администрация США «пыталась всеми силами» добавить в федеральный бюджет еще 3,5 триллиона. По мнению миллиардера, если бы это получилось сделать, инфляция оказалась бы еще выше, чем сейчас, когда она достигла рекорда за последние 40 лет.

В свою очередь, представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что нетрудно догадаться, почему один из самых богатых жителей планеты выступает против экономической политики для среднего класса. Он также отметил, что Безос сделал свое заявление вскоре после встречи президента США Джо Байдена с представителями профсоюзов, в числе которых были и сотрудники Amazon.

Также сам Байден, не обращаясь конкретно к Безосу, оставил в своем Twitter послание о том, что шанс снизить инфляцию появится, если самые богатые начнут платить свою «честную долю налогов». По мнению Безоса, налоги и инфляция — вещи, которые не коррелируются друг с другом.

«Повышение налогов обсудить можно, борьбу с инфляцией обсуждать крайне важно, но смешивать их вместе — это просто попытка ввести в заблуждение», — написал Безос президенту США.

Позже он заметил, что администрация США для борьбы с инфляцией «пыталась влить еще больше денег» в уже перегретую экономику «и только сенатор Манчин спас их от их самих».

«Инфляция — это регрессивный налог, который больше всего бьет по самым необеспеченным. <…> Введение в заблуждение не помогает стране», — подчеркнул миллиардер.

В конце декабря 2021 года программа Джо Байдена Build Back Bettеr («Отстроим лучше, чем было») лишилась поддержки сената. На это повлиял демократ Джо Манчина, который неоднократно давал понять, что данный плен может оказаться разорительным для страны.

Ранее сообщалось, что Безос вложил три миллиарда долларов в создание «лекарства от смерти».