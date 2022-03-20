«Было очень страшно». Боец Нацгвардии Украины сложил оружие в Северодонецке

Боец Национальной гвардии Украины Андрей Нишко заявил, что сложил оружие и сдался после того, как узнал о такой возможности из найденной листовки на улице Северодонецка. Видео с его признанием опубликовала Народная милиция Луганской Народной Республики в своем Telegram-канале.

Боец подчеркнул, что листовка спасла ему жизнь и подарила шанс снова увидеться с семьей.

«Мне было страшно, очень страшно. По факту нас бросили, отступили, нас подставили. Если вам страшно, вы хотите жить и попали в безвыходную ситуацию, то можете сложить оружие и у вас появится шанс увидеться с родными», — призвал Нишко своих сослуживцев.

Официальный представитель Министерства обороны Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, что украинские националисты сконцентрировались на небольшом участке территории, где находятся города Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Это менее 10% от всей территории республики.

По словам Марочко, военные ЛНР продолжают планомерно выдавливать украинские войска за пределы республики.