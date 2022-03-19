Жесточайший фейк ВСУ. Сообщение о выпущенной по Попасной ракете «Точка-У» опровергли в ЛНР

Ракеты «Точка-У» нет на вооружении российских войск и армии Луганской Народной Республики. Но сейчас украинские военные распространили сообщение, что сбили над населенным пунктом Попасная этот вид ракеты из ПЗРК Stinger. Об этом «360» сообщил официальный представитель Минобороны ЛНР Андрей Марочко.

Он добавил, что эти ракеты морально устарели. Российская армия давно их сняла с вооружения, а в войсках Луганской Народной Республики этих комплексов не было вообще.

«Сейчас разгоняется фейк о том, что ВСУ сбили нашу „Точку-У“ над Попасной, причем из Stinger», — заявил Марочко.

Представитель Минобороны ЛНР подчеркнул, большая часть населенного пункта находится под контролем бойцов республики, а оставшуюся часть контролируют украинские войска.

«При этом украинские войска равняют город с землей, чтобы скрыть следы своих преступлений, и выпускают такие жесточайшие фейки, что даже не специалист, прочитав литературу, поймет — ложь. Но, извините, как говорят, „пипл хавает“», — добавил Марочко.

Представитель Минобороны Луганской Народной Республики отметил, что в данный момент почти 90% местности уже освободили от украинских нацистов. Осталась только небольшая часть, где находятся города Рубежное, Северодонецк и Лисичанск.

«Вот в эти три населенных пункта стеклись разрозненные отряды украинских боевиков, которых мы постепенно выдворяем с нашей территории», — подчеркнул Марочко.

Он добавил, что в Рубежном ситуация сложная, так как под контроль бойцы взяли только часть улиц. А в остальном городе остаются жители, которых украинские националисты держат в качестве живого щита. Эвакуировать людей сейчас невозможно, потому что дорога до ближайшего населенного пункта идет по открытому участку, который простреливается реактивной артиллерией.