Мир 18 июля 2023, 21:59 «Было бы безрассудно». Глава ЮАР сравнил арест Путина на БРИКС с объявлением войны России Президент ЮАР Рамафоса: арест президента Путина на БРИКС сродни объявления войны России РИА «Новости»

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса прокомментировал, как бы выглядел арест российского президента Владимира Путина на саммите БРИКС по ордеру МУС. По его мнению, это было бы сродни объявления войны России, написал портал News24 со ссылкой на слова главы государства в суде.

«Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить противостояние России путем ареста президента Путина», — сказал Рамафоса.

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Также глава южноафриканской республики сообщил, что вступление в войну с Россией противоречит конституции государства. В частности, заметил президент, у него есть обязанности защищать национальный суверенитет, мир и безопасность государства. А также поощрять, уважать и защищать права народа ЮАР на жизнь, охрану и безопасность.

«Россия ясно дала понять, что арест Путина будет объявлением войны», — сказал Рамафоса.

ЮАР не имеет права вступать в конфликт с Россией и не хочет этого делать, отметил политик.

Глава государства посчитал, что высказанное им мнение следует держать под строгим секретом. Но Высокий суд Гаутенга решил, что эту информацию следует обнародовать. В то же время офис лидера ЮАР заявил, что руководство страны поддерживает публикацию показаний. Сам Рамафоса, сказано в коммюнике, тоже никогда не был против этого.

Ранее сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил России отправить на саммит БРИКС министра иностранных дел Сергея Лаврова. Но Кремль отказался от этого предложения. При этом власти южноафриканской республики продолжают обсуждать формат присутствия российского лидера на мероприятии.