Мир 14 июля 2023, 18:12 Россия отказалась отправить Лаврова на саммит БРИКС вместо Путина Вице-президент ЮАР Машатиле: Россия отказалась заменить Путина Лавровым на саммите БРИКС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия отказалась от предложения президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы Россию на саммите БРИКС вместо президента Владимира Путина представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщил вице-президент Южно-Африканской Республики Пол Машатиле, сообщило агентство Bloomberg.

Машатиле отметил, что власти страны продолжают обсуждать формат присутствия российского лидера на мероприятии. Вице-президент подчеркнул, что власти ЮАР были бы счастливы видеть его лично, но государство является участником Римского статута.

Реклама

«Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете», — сказал вице-президент ЮАР.

Саммит БРИКС должен пройти в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Приглашение на него получили лидеры всех государств, входящих в объединение.

Ордер на «арест» российского лидера и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Белово МУС выдал в марте. Ранее власти ЮАР пообещали предоставить дипломатический иммунитет всем участникам встречи министров иностранных дел стран БРИКС. Уточнялось, что иммунитеты предоставят «конференции, а не отдельным лицам».