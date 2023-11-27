Мир 27 ноября 2023, 23:11 Был Зеленский, стал Залуский. Киевский театр изменил фамилию персонажа из-за президента Киевский драмтеатр переименовал отрицательного персонажа с фамилией Зеленский Unsplash

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Киевский драматический театр изменил фамилию персонажа в спектакле по комедии 1900 года из-за президента Украины. Эконом Зеленский стал Залуским, сообщило издание «Главком».

«Театр на Подоле сменил фамилию одного из героев спектакля по пьесе „Хозяин“ Ивана Карпенко-Карого из-за созвучности с фамилией президента Владимира Зеленского», — написало издание.

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В комедии, написанной более 120 лет назад, эконом с фамилией Зеленский говорит о вынужденной вежливости с холопами, так как у них «есть сила» и с ними нельзя по-другому. В спектакле события переносятся в наши дни, фамилию персонажа заменили на Залуский, имена других героев остались прежними.

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