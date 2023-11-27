Мир 27 ноября 2023, 15:19 Меж двух огней. Украинские политики мечутся между Зеленским и Залужным Политолог Светов: требования отставки Залужного — очередная игра политиков Фото: Andriy Andriyenko / Global Look Press

Читать 360tv в

Украину опять терзают страсти: кто-то обвиняет Валерия Залужного в предательстве, кто-то, наоборот, защищает главкома ВСУ. Однако решать как его судьбу, так и Владимира Зеленского будут американцы. А вот ход СВО определит только Россия.

Залужному прочат отставку

Депутат украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглова призвала отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Причина — у него нет военного плана на 2024 год, и все, что предлагают военные, — ежемесячно отправлять на фронт не менее 20 тысяч украинцев.

Коллеги по Верховной раде Безуглову не поддержали и заявили, что такие слова могут угрожать безопасности страны. К тому же в начале ноября на конференции Reuters Next украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что у него есть план по ведению военных действий на следующий год, но детали раскрывать не стал.

Возможно, этим планом станет расширение границ конфликта. Недавно командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев допустил, что противостояние с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины.

Украинские войска уже ведут подготовку, но будет ли ими по-прежнему командовать Залужный — неизвестно.

Игра под присмотром США

Политолог и журналист Юрий Светов рассказал «360», что требования депутата Верховной рады об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — очередная игра украинских политиков. Поводом к этому наверняка стала знаменитая статья главкома в The Economist, опубликованная в начале ноября.

Статья Залужного в западной прессе — нечто неслыханное: командующий армией в условиях военного конфликта публиковал в СМИ не своей страны рассуждения о том, как протекает операция и какие у нее проблемы. Понятно, что публикация носила политический характер и без разрешения со стороны американцев она не могла появиться. Юрий Светов

Это подтверждает и тот факт, что сразу после публикации в Киев прилетел министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, напомнил политолог. Американец встречался не с украинским министром обороны, как следовало бы по рангу, а именно с главкомом Залужным.

Ллойд Остин в Киеве / Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Все это тонкие намеки на толстые обстоятельства: президенту Украины Владимиру Зеленскому надо демонстрировать какие-то победы либо его сменят. И вроде как очевидным сменщиком выглядит Залужный. Вот наиболее усердные люди из окружения Зеленского и начинают предпринимать какие-то действия», — уточнил Светов.

Руководитель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия недавно прямо обвинил экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона: дескать, если бы не он, Украина могла бы подписать мирное соглашение в Стамбуле и конфликт завершился бы. Теперь, по словам Светова, появились очередные претензии от дамы-депутата.

Безуглова же явно не член ставки верховного главнокомандования, так откуда она знает, предложил что-то Залужный или нет? Не в газетах же он должен был этом рассказывать. К тому же такие планы разрабатываются по заданию президента, а не «самостийно». Поэтому все эти выступления — элементы политической борьбы. Юрий Светов

Тут же кто-то из «слуг» бросился защищать Залужного. То есть партия власти ему четко дала понять: претензии к тебе есть, но если будешь правильно себя вести, то мы тебя защитим, пояснил политолог.

План России

Светов отметил, что план расширения границ конфликта — это не план Зеленского, это план России. Ее войска взяли промышленную зону в Авдеевке — ключевом районе, который украинцы укрепляли с 2014 года. Такими же важными узлами были Мариуполь и Артемовск (Бахмут). Российская армия потихоньку переходит к наступлению.

С учетом предыдущих боевых действий это сделано более эффективно и с меньшими потерями. Когда завершится Авдеевская операция, мы окончательно вытесним украинцев с территории Донбасса. А что дальше? Остановимся мы ли на этом или пойдем окончательно освобождать Херсонскую и Запорожскую области? Юрий Светов

По мнению политолога, украинский военачальник Наев просто констатирует факт: пора перестать думать, как «мы завтра захватим Крым, а послезавтра Донецк с Луганском» и готовиться к тому, что придется воевать возле Харькова, Николаева и Одессы. Но сказать это прямым текстом он не может.

Светов добавил, что не стоит обращать внимания на экспертные суждения отставных военных. Мнения бывшего американского морпеха-разведчика Скотта Риттера или экс-полковника Дугласа Макгрегора ничего не значат, их цена — ноль.

Решения принимают в Вашингтоне не на основе рассуждения отставников, а на основе мнений действующих политиков. Вы что, полагаете, что Джонсон сам по себе приехал в Киев и сказал: «Давайте просто воевать!»? Он явился по команде из Вашингтона, который руководит этим процессом и будет принимать решение о перемирии. Юрий Светов

Однако какое решение примут Соединенные Штаты — это уже их дело, России нет дела до чьих-либо мнений, подчеркнул политолог.

Существует одна задача: победа. Украине неоднократно предлагали договориться миром, но она все отвергла.