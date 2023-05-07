Мир 07 мая 2023, 01:29 Бык напал на регбистов во Франции — СМИ Рен ТВ: во Франции бык напал на игроков на матче Суперлиги по регби

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На матче Суперлиги по регби во французском городе Перпиньяне на игроков напал бык. Регбисты не пострадали, сообщил Telegram-канал Рен ТВ со ссылкой на местные телеканалы.

Во время разминки зрителям показывали быков, победивших на сельскохозяйственной выставке в Париже. Одно из животных вышло из-под контроля и понеслось на игроков, потащив за собой хозяина.

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Бык сделал несколько кругов по полю и успокоился, его увели со спортивной площадки. Местные телеканалы сообщили, что никто из игроков не пострадал.

В Португалии матч молодежного чемпионата по футболу прервал попугай. Пернатый фанат вылетел на поле и спокойно прогуливался среди игроков, совершенно не пугаясь большого скопления людей. Попугая ару пытались поймать, но он успешно избегал ловцов. Наведя суету, птица улетела восвояси.