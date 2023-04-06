Мир 06 апреля 2023, 00:40 Пернатый фанат прервал матч молодежного чемпионата Португалии Canal 11: матч молодежного чемпионата Португалии прервал вылетевший на поле попугай ара YouTube

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На молодежном чемпионате в Португалии во время игры команд «Эшторил» и «Эштрела» произошел курьезный случай — матч прервали из-за вылетевшего на поле попугая ара. Яркая сине-желтая птица приземлилась на поле. Сюжет с ловлей пернатого разместил португальский телеканал Canal 11, который вел трансляцию матча.

Птица спокойно расхаживала среди игроков, не пугаясь большого скопления людей вокруг. Футболисты обеих команд в недоумении разводили руками — из-за пернатого фаната пришлось прервать матч.

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Попугая хотели поймать сотрудники стадиона, накинув на него куртку. Однако птице дважды удавалось выскользнуть из рук ловцов. Наведя суету на поле, попугай улетел, и судьи разрешили продолжить матч.

Попугаи ара — это большие сине-желтые птицы, ареал их обитания Центральная и Южная Америка. Телеканал не сообщает, как птица попала на стадион и какова ее дальнейшая судьба.