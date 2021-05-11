Бутылку с письмом пассажирки «Титаника» нашли в Канаде

Группа исследователей из университета Квебека (Канада) изучают бутылку с письмом, которую семья местных жителей нашла на пляже. По предварительным данным, его написала пассажирка «Титаника». Об этом сообщил «Ридус».

Канадцы передали находку в университет.

«Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь найдет письмо, сообщите об этом семье Лефевров в Льевене», — говорится в тексте послания.

Также в письме стоит дата 13 апреля 1912 года — за день до крушения корабля. Исследователи установили, что письмо настоящее, так как бумага чернила и бутылка соответствуют указанной дате. Для более подробного изучения будут приглашены ученые из других стран.

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Ученые обрисовали два возможных сценария. При «хорошем» варианте пандемия завершится в середине нынешнего года. Стоимость барреля нефти будет колебаться в районе 80-85 долларов за баррель, а мировой ВВП будет расти на 4% в год.

«Плохой» вариант предполагает рост ВВП на 2-3%, цену на нефть — 55 долларов за баррель, а завершение пандемии — в середине следующего года.