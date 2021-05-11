Экономисты предрекли новый мировой кризис в 2025 году

Ученые из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) выпустили доклад о том, что ждет экономику в ближайшее десятилетие. С выводами специалистов ознакомился сайт kp.ru.

Ученые обрисовали два возможных сценария. При «хорошем» варианте пандемия завершится в середине нынешнего года. Стоимость барреля нефти будет колебаться в районе 80-85 долларов за баррель, а мировой ВВП будет расти на 4% в год. «Плохой» вариант предполагает рост ВВП на 2-3%, цену на нефть — 55 долларов за баррель, а завершение пандемии — в середине следующего года.