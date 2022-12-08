Мир 08 декабря 2022, 17:04 Бута и Грайнер освободили от отбывания наказания после обмена Правозащитник Мельников сообщил о помиловании Бута и Грайнер перед обменом РИА «Новости»

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Прошедшие процедуру обмена россиянин Виктор Бут и американка Бриттни Грайнер получили помилование. Это означает, что отбывать остаток наказания после возвращения в свои страны им не придется. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«По моим данным, Бут и Грайнер были помилованы перед процедурой обмена, а потому нет необходимости в отбытии ими наказания на территории своих стран», — заявил правозащитник.

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МИД России сообщил, что процедура обмена с США прошла в Абу-Даби.

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Предпринимателя Виктора Бута задержали в Таиланде в марте 2008 года по запросу Вашингтона. Спустя два года его перевезли в США. По версии американских властей, он занимался продажей оружия повстанческой колумбийской группировке, которую Вашингтон считает террористической организацией.

Суд присяжных приговорил россиянина к 25 годам тюрьмы. Бут своей вины не признал и подчеркивал, что занимается легальной деятельностью в сфере авиаперевозок. Супруга бизнесмена отмечала, что все юридические попытки освобождения закончились и остался только вариант обмена.

Баскетболистку Бриттни Грайнер задержали на таможне в аэропорту Шереметьево в марте этого года после того, как в ее багаже нашли кассеты с гашишным маслом. Спортсменке предъявили обвинение в контрабанде наркотиков. Суд приговорил ее к девяти годам колонии.