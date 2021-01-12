Business Insider рассказал о российской угрозе авианосцам ВМС США

РФ в декабре 2020 года провела третий испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон», она достигла скорости восемь Махов. Летом того же года КНР запустила две баллистические ракеты. Местные эксперты заявляли, что оружие поразило движущийся корабль-мишень в Южно-Китайском море.

В материале говорится, что после распада СССР и окончания холодной войны США считали, что их авианосцы будут лучшими в мире. Авианосные группы играли ключевую роль в конфликтах, в которых Штаты участвовали с 1990-х годов. Однако постепенно все стало меняться.

В статье указано, что гиперзвуковые ракеты — серьезная угроза для авианосцев, поскольку они слишком быстрые и противоракетная оборона не сможет эффективно на них реагировать. К тому же способность менять траекторию полета означает, что их перехват практически невозможен.

«Истинные возможности нового противокорабельного вооружения России и Китая все еще неизвестны, но недавние испытания доказывают, что авианосцы ВМС США могут вскоре лишиться безоговорочного господства», — заключает автор.

СМИ писали, что первый залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» произойдет до конца 2021 года.