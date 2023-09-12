Мир 12 сентября 2023, 15:48 Буша-младшего шокировало старое фото с Евгением Пригожиным Джордж Буш — младший удивился своей старой фотографии с Евгением Пригожиным РИА «Новости»

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Экс-президент США Джордж Буш — младший оказался шокирован, обнаружив Евгения Пригожина на своей старой фотографии. Снимок сделали во время визита американского политика в Россию, сообщил портал Business Insider.

По словам бывшего экс-главы Белого дома, его сфотографировали в 2006 году в Санкт-Петербурге.

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«Что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию саммита „Большой восьмерки“ в Санкт-Петербурге, где он (Евгений Пригожин — прим. ред.) был парнем, который подавал мне еду», — заявил Буш-младший.

На фотографии запечатлен момент встречи Буша и его жены Лоры с Пригожиным, когда пара ужинала с президентом России Владимиром Путиным. Бизнесмен в это время подавал американскому лидеру напитки. Джордж Буш — младший заметил, что мало что помнит об этой встрече.

«Все, что я знаю, это то, что я выжил», — заключил бывший президент США.

Самолет основателя ЧВК «Вагнер» потерпел крушение в Тверской области 23 августа. На борту находились 10 человек, в том числе сам бизнесмен и члены экипажа, все они погибли.