В китайских соцсетях бурно обрадовались болезни Макрона

Несмотря на указание Пекина не критиковать французского президента Эммануэля Макрона, в китайских соцсетях тысячи пользователей оставили издевательские комментарии в его адрес после сообщений о его инфицировании COVID-19. Китайцы подчеркнули, что Запад не может справиться с пандемией.

По сообщениям газеты Le Figaro, новость о положительном тесте Макрона стала одной из самых популярных, она набрала 300 миллионов просмотров и 12 тысяч отзывов. Один их комментаторов в китайском онлайн-мессенджере Weibo написал: «Большой подарок от коронавируса. Счастливого Рождества!».

Обсуждая новость, пользователи отметили, что коронавирусом уже переболели британский премьер Борис Джонсон и американский президент Дональд Трамп. Они считают, что Запад увяз в пандемии, в то время как коммунистический режим пресек распространение инфекции.

«Сейчас умру от смеха: среди пяти постоянных членов ООН все западные страны погибли в бою», — цитирует «ИноТВ» одного из пользователей.

По мнению журналистов французского издания, китайцев удивил тот факт, что в Азии в результате бдительности властей и работодателей заболевание было фактически побеждено, и ни один глава государства коронавирусом не заболел.

Это дает Пекину право говорить о превосходстве «социализма китайской специфики» над западной демократией.

В то же время, руководители Китая не поддерживают критику Макрона, а государственная пресса тему игнорирует.

Врачи Елисейского дворца сообщили, что состояние Эммануэля Макрона стабильно, и болезнь не мешает ему выполнять свои обязанности в удаленном формате.