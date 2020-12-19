Врачи Елисейского дворца назвали состояние заболевшего СОVID-19 Макрона стабильным

«Президент Франции Эммануэль Макрон, заболевший СОVID-19, продолжает удаленно выполнять свою работу, его состояние — стабильное», — сообщил главврач Елисейского дворца Жан-Кристоф Перрошон.

Глава Франции жалуется на кашель, ломоту в теле и усталость. При этом он поддерживает связь с премьер-министром и правительством страны, активно занимается важнейшими государственными вопросами.

Президентская медслужба регулярно проводит клинические и параклинические обследования. По информации пресс-службы администрации, их результаты обнадеживают.

В четверг, 17 декабря, Макрон записал видеообращение к согражданам, где рассказал, что заразился коронавирусом. Президент Франции призвал всех строго соблюдать меры предосторожности. При этом он отметил, что заболел COVID-19, несмотря на то, что был осторожен.