Бургер «Бандера» вызвал скандал вокруг норвежского McDonald’s

Норвежский McDonald’s обвинили в пропаганде нацизма. Причиной стало одно из блюд меню — бургер «Бандера», сообщило РИА ФАН.

Название ассоциируется у клиентов с именем украинского националиста Степана Бандеры. Норвежцы активно обсуждают бургер в соцсетях. Некоторые утверждают, что он появился в меню в 2018 году и был посвящен не Украине, а Мексике — в переводе с испанского название звучит как «флаг», в составе соуса к нему значатся гуакамоле, начос и маринованный красный лук. Компания пока никак не прокомментировала инцидент.

Сеть McDonald’s официально ушла из России, сейчас работают рестораны по франшизе. В первом квартале убытки компании составили 127 миллионов долларов, большая часть пришлась на списанные скоропортящиеся продукты.