Мир 12 марта 2024, 10:31 Бундестаг увидел «российский след» в утечке разговора немецких офицеров В бундестаге объяснили утечку разговора немецких офицеров операцией России РИА «Новости»

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Утечка записи разговора немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост крылатыми ракетами Taurus связана с «российской операцией». Такое мнение выразил член комитета бундестага по обороне. Об этом написало РИА «Новости».

«Все признаки в деле скандала с прослушкой указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации», — заявили в бундестаге.

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Немецкие власти ожидают инициативного расследования. В комитете подчеркнули, что информационное противостояние, которое ведет Россия в отношении ЕС, НАТО, будет масштабным.

Заседание состоялось в закрытом режиме. В нем принял участие глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Утечка записи спровоцировала обсуждение в Германии темы отправки Taurus на Украину. Глава МИД Анналена Бербок предложила Великобритании закупить у Берлина ракеты и передать их Киеву.