Мир 23 февраля 2024, 20:56 Бундестаг проголосовал за частичную легализацию каннабиса Законопроект о частичной легализации каннабиса приняли в Германии Unsplash

Читать 360tv в

Бундестаг принял законопроект, направленный на упорядочивание и частичную легализацию потребления каннабиса в Германии. Голосование транслировали в прямом эфире на сайте немецкого парламента.

Идею поддержали 407 депутатов. Против реализации инициативы выступили 226 человек, еще четверо воздержались. Вскоре законопроект вынесут на голосование в бундесрат.

Реклама

Документ о легализации употребления каннабиса в ФРГ подготовили для рассмотрения в Еврокомиссии в октябре 2022 года. В Минздраве Германии заявляли, что этот вопрос могут решить в 2024 году.

Весной прошлого года немецкие власти представили планы легализации каннабиса. Согласно документу, потребители старше 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение веществом массой до 25 граммов.

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о легализации медицинского каннабиса. Верховная рада приняла соответствующий законопроект в декабре.