Мир 15 февраля 2024, 20:10 Марихуану легализовали на Украине Зеленский подписал закон о легализации марихуаны РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса (марихуаны). Документ опубликовали на сайте украинского парламента.

«Проект закона о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности <…> подписан президентом», — указали в карточке.

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Верховная рада приняла законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях в декабре 2023 года. Законопроект поддержали 238 нардепов.

Зеленский неоднократно заявлял о необходимости его принятия в стране. Действие закона начнется через шесть месяцев после его официальной публикации.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина ранее заявила, что медицинский каннабис будут выращивать в закрытых помещениях. Также на каждом кусте будет штрих-код.