Мир 08 сентября 2023, 23:59 Бундестаг принял вызвавший неодобрение немцев закон об отоплении Бундестаг ободрил закон об отоплении, вызвавший критику оппозиции и населения Unsplash

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Бундестаг одобрил новый закон об отоплении, который ранее вызвал критику и неодобрение среди оппозиции и населения. Об этом написали на сайте парламента Германии.

Новый закон приняли большинством голосов — «за» проголосовали 399 депутатов, голоса «против» отдали 275, еще пять депутатов отказались голосовать. Нововведение начнет действовать не раньше начала 2024 года.

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Закон предполагает постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем. Вместо них инициаторы предложили использовать возобновляемые источники энергии, они должны закрывать потребность отопительных систем минимум на 65%. В качестве замены старых систем правительство рекомендует дорогостоящие тепловые насосы, которые можно установить не везде.

Канцлер Германии Олаф Шольц пожаловался на плачевное состояние немецкой экономики и попытался обвинить в этом зависимость от российского газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономические проблемы ФРГ должны решать власти Германии.