07 сентября 2023, 13:35
Песков снял с России ответственность за экономические проблемы Германии
Пресс-секретарь Песков заявил, что власти ФРГ сами решат проблемы экономики
Экономические проблемы Германии должны решать власти ФРГ, а не России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, у страны есть собственные задачи и достижения. Его процитировали «Известия».
«Давайте пусть немцы сами разбираются со своей экономикой. У нас есть своя экономика, у нее есть свои достижения, свои проблемы. Все идет гораздо лучше, чем могло бы идти», — сказал он.
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Канцлер Германии Олаф Шольц пожаловался на проблемы в экономике Германии. Он заявил, что из-за зависимости от экспорта она испытала на себе основную тяжесть мирового кризиса. Политик презентовал «Пакт Германии» по улучшению ситуации во всех сферах жизни, но не предложил в нем конкретных мер.
Издание The Economist заявило, что ФРГ погрузилась в рецессию. Журналисты связали это с устаревшей бизнес-моделью, ветхой инфраструктурой и повсеместной бюрократией.
Германия
Дмитрий Песков
Экономика
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