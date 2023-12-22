Мир 22 декабря 2023, 12:33 Бульварное чтиво. Публикацию американских СМИ о гибели Пригожина оценили в Кремле Песков назвал бульварным чтивом публикацию WSJ о гибели Пригожина Global Look Press

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Материал газеты The Wall Street Journal о гибели предпринимателя Евгения Пригожина можно отнести к жанру pulp fiction — «бульварного чтива». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, в последнее время Wall Street Journal занимается бульварным чтивом», — сказал он.

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Песков отметил, что в Кремле видели публикацию про Пригожина, но подобные материалы вряд ли стоит поддавать отдельным комментариям.

По мнению журналистов The Wall Street Journal, к гибели бизнесмена якобы причастен один из руководителей Совета безопасности России. По их версии, в личный самолет Пригожина подложили взрывное устройство, которое сработало после взлета бизнес-джета.

Вечером 23 августа стало известно, что самолет с главой ЧВК потерпел крушение. Следственный комитет завел по этому факту уголовное дело. Президент России Владимир Путин сообщал, что в телах погибших нашли осколки гранат, внешнего воздействия на бизнес-джет не выявили.