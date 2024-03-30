Мир 30 марта 2024, 02:48 Булгакова и Бродского признали на Украине «символами имперской политики» Институт нацпамяти Украины объявил Булгакова символом «имперской политики» РИА «Новости»

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Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал писателя Михаила Булгакова и поэта Иосифа Бродского «символами российской имперской политики» и выпустил запрет их памятников. Об этом сообщили на сайте организации.

Булгакова в институте назвали «белогвардейцем и имперцем по мировоззрению». Утверждается, что писатель якобы презирал украинцев и критиковал националистических лидеров Украинской Народной Республики. Также в «украинофобии» обвинили и поэта Иосифа Бродского за стихотворение «На независимость Украины».

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Украинские власти одобрили в 2015 году закон о декоммунизации, направленный на усиление борьбы с российскими и советскими памятниками. После этого в стране стали массовом сносить монументы и переименовывать названия улиц.

В январе во временно подконтрольном Украине Херсоне демонтировали памятник советскому поэту Владимиру Маяковскому.