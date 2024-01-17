Общество 17 января 2024, 11:30 Памятник Маяковскому снесли в Херсоне Губернатор Сальдо: украинские власти снесли памятник Маяковскому в Херсоне РИА «Новости»

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Украинские власти снесли памятник русскому и советскому поэту Владимиру Маяковскому во временно подконтрольном им Херсоне. Об этом сообщил РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Новость о сносе памятника Маяковскому в Херсоне распространилась в различных пабликах. Сальдо подтвердил опубликованную информацию.

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«Да, это истинная правда», — сказал глава Херсонской области.

Губернатор отметил, что власти Украины пытаются отыграться на истории и культуре, приближаясь к краху в политике, экономике и в зоне СВО. По словам Сальдо, у украинского руководства лучше всего получается действовать именно таким образом.

В 2015 году на Украине приняли закон о так называемой декоммунизации, после чего в стране стали переименовывать улицы и демонтировать памятники, напоминающие о советской истории. В последнее время украинские власти начали борьбу с монументами и названиями, связанными с Россией.

Осенью 2023 года в Киеве снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину. Незадолго до демонтажа монумент осквернили вандалы.