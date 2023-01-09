Мир 09 января 2023, 12:26 Буксиры Суэцкого канала начали снимать с мели сухогруз Glory Leth: сухогруз Glory сел на мель в Суэцком канале

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Сухогруз Glory сел на мель в Суэцком канале. Об этом в Twitter рассказали представители международного морского агентства Leth.

«Сухогруз Glory сел на мель в тот момент, когда присоединился к идущему на юг конвою (судов) близ аль-Кантара», — сообщили они.

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По их данным, местные буксиры уже приступили к работам по снятию корабля с места ЧП.

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При этом глава администрации Суэцкого канала Усама Рабия сказал, что посадка на мель сухогруза незначительна. Он отметил, что ЧП не повлияло на ход навигации на водной артерии.

Предыдущая похожая ситуация произошла в марте 2021 года. Тогда на мель контейнеровоз Ever Given. Это прервало судоходство по Суэцкому каналу на шесть дней. Впоследствии подобные сухогрузы несколько раз вставали на мель по ходу водной артерии. Причиной тому были большие размеры кораблей. После этих инцидентов администрация канала задумывалась о расширении пути.