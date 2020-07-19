Букингемский дворец показал тайную свадьбу принцессы Беатрис. Фото

Королевская семья Великобритании поделилась в официальном Instagram фотографиями с тайной свадьбы принцессы Беатрис Йоркской и ее жениха миллиардера Эдоардо Мапелли Моцци. Церемония была очень скромной, на ней присутствовали только самые близкие люди.

Пара поженилась 17 июля церемонии в Королевской часовне Всех Святых в Королевской Ложе в Виндзоре. Новобрачная была на церемонии в платье Ее Величества Королевы, которое в 1947 году сшил ведущий британский модельер, портной двора Норман Хартнелл.

Он удостоился чести одевать Елизавету II и на втором самом важном дне ее жизни, на коронации. Принцесса Беатрис также блистала в тиаре с бриллиантовой бахромой из 47 бриллиантов своей бабушки.