Букингемский дворец опубликовал первое фото надгробной плиты Елизаветы II | 360°

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Букингемский дворец опубликовал первое фото надгробной плиты Елизаветы II

Букингемский дворец опубликовал фотографию могильной плиты королевы Елизаветы II

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Букингемский дворец опубликовал фотографию места захоронения королевы Елизаветы II. Об этом сообщил телеканал «Би-би-си».

На снимке изображен черный надгробный камень, установленный на полу часовни короля Георга VI в Виндзоре в окружении букетов цветов и венков.

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На плите выгравированы имена и годы жизни ее родителей и супруга. Плиту вырезали вручную из бельгийского черного мрамора, надпись выполнили из латуни. Там написано: «„Георг VI 1895−1952“, „Елизавета 1900−2002“, „Елизавета II 1926−2022“, „Филипп 1921−2021“».

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Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Причина смерти не оглашается. После нее английский трон занял принц Чарльз. После коронации он официально станет королем Карлом III.

За день до смерти Елизавета II успела принять бывшего премьер-министра Бориса Джонсона и его преемницу Лиз Трасс. Однако 8 сентября врачи сообщили о резком ухудшении здоровья королевы. Спустя несколько часов представители Букингемского дворца сообщили о ее кончине.

Великобритания

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Умерла Елизавета II

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