Буэнос-Айрес попросил помощи у России в борьбе с пандемией

Мэр столицы Аргентины Буэнос-Айреса обратился в российское посольство за помощью. Городу необходимы средства индивидуальной защиты и тесты на коронавирус. Эту просьбу сейчас рассматривают.

«Было обращение ко мне, но, думаю, это было циркулярное обращение по всем посольствам, от мэра Буэнос-Айреса Орасио Ларреты в плане поставок защитных медицинских материалов для борьбы с коронавирусом», — приводит РИА «Новости» слова посла России в Аргентине Дмитрия Феоктистова.

Дипломат уточнил, что власти аргентинской столицы просят не только СИЗ и тесты, но и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По последним данным, аргентинские медики выявили 23 620 случаев COVID-19. Выздоровели 7568 человек, умерли 698 пациентов.

Россия уже помогала другим странам в борьбе с коронавирусом не только средствами защиты и лекарствами, но и специалистами. Российские военные медики летали в Сербию и Италию. С собой они привозили специальную технику для дезинфекции и медицинское оборудование. Военнослужащие выполнили свою миссию и вернулись домой.