«Будут требовать крови»: Познер заявил о желании США наказать Россию

Компания Manhattan Mini Storage разместила баннер о русском языке в Нью-Йорке, который вызвал волну недовольства. Журналист Владимир Познер считает, что в случае победы на выборах Джо Байден обязательно накажет Россию.

Познер напомнил, что в 2016 году Демократическая партия уже заявляла о российском вмешательстве в выборы. При этом доказательств так и не было предоставлено. Если сейчас Джо Байден выиграет голосование, то он не упустит возможности наказать Москву.

«На всякий случай вновь вспомнить о так называемом „вмешательстве России“ в избирательный процесс — это для Демократической партии такой хороший ход. Потому что, если они проиграют, а они проиграть могут, они опять спишут свой проигрыш на Россию и будут требовать крови. Грубо говоря — новых санкций», — привело слова журналиста РИА «Новости».

По словам Познера, провокационные плакаты в США про русский язык опасны. Такие баннеры затрагивают антирусские настроения, появившиеся в стране давно.

Ранее компания Manhattan Mini Storage повесила плакат с надписью: «Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие». Конгресс русских американцев (CRA) потребовал убрать провокационный баннер. Глава организации Наталья Сабельник пояснила, что в фразу могли вложить мысль, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы.