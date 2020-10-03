После жалобы на баннер о русском языке в США напомнили о недовольстве чернокожих. Власти сразу заступаются за них

Конгресс русских американцев (CRA) потребовал убрать провокационный баннер компании Manhattan Mini Storage о русском языке в Нью-Йорке. Глава организации русскоязычных жителей США Наталья Сабельник рассказала «360» о своем обращении и русофобии в Штатах.

«Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие», — написано на баннере. Сабельник уверена, что в этой фразе американцы могли зашифровать мысль о вмешательстве России в выборы президента США. Женщина рассказала об этнической дискриминации русскоязычных жителей в Штатах. Конгресс уже отправил Manhattan Mini Storage письмо с требованием убрать этот провокационный лозунг.

«Я не ожидаю ответа на письмо, но если они ответят, то не сразу. Я уверена, что сначала они проконсультируются со своим адвокатом», — пояснила ситуацию Сабельник.

В разговоре с «360» глава CRA рассказала, что поднятый ей вопрос затрагивает всю русскую диаспору. Собеседница назвала баннер частью предвыборной паники американцев. Так, по ее словам, демократы смогут оправдать выбор не их кандидата вмешательством России.

Я понимаю, что это касается вмешательства России, но это также касается нас — тех, кто здесь живет. Мы еще обратили внимание, что если афроамериканцы обижаются, то США сразу заступаются за них, а вот заступаться за русских почему-то не принято. Поэтому мы и написали письмо Наталья Сабельник.

По мнению Сабельник, в США есть люди, которые верят в антироссийскую пропаганду. Причем их, уверяет собеседница «360», было достаточно в любые времена. Сабельник переехала в Штаты ребенком и плохо говорила по-английски. Тогда в школе ее дразнили красной и заявляли, что русские — плохие.

«Была русофобия и сейчас есть. Ко мне подруга приезжала. Мы с ней гуляли по одному туристическому месту и по-русски говорили. К нам женщина оборачивается и говорит: „Ой, какой красивый язык! Это немецкий?“ Мы сказали, что это русский. И она отвечает: „О, ну что ж сказать. Язык у вас красивый, но мы не любим Путина!“» — заключила Сабельник.

Советник Демократической партии Антон Конев признался, что тоже разглядел в баннере намек на события 2016 года. Однако считает, что русофобским его назвать сложно. Собеседник «360» уверен, что надпись не уберут.

«Русские американцы озабочены, что это привнесет какой-то оттенок дискриминации по отношению к русским. И действительно, говорить о том, что все русские пытались вмешаться в выборы, — это неправильный подход. Но эта фраза не призывает ни к чему. Если бы было „убиваем всех русских“ — это было бы другое. А выражение, которое не призывает к конкретному насилию и так далее, защищается законом», — отметил Конев.

При этом он подчеркнул, что усиление русофобии в США сейчас действительно происходит. Однако она все еще проявляется в некой легкой форме, считает Конев: издевательства, шутки про русских. По словам собеседника, он слышит их на работе постоянно.