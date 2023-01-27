Мир 27 января 2023, 04:19 «Буду сжигать Коран каждую пятницу». Датский радикал обещал научить Эрдогана свободе слова Aftonbladet: президент Турции Эрдоган получил новые угрозы от радикала Палудана РИА «Новости»

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Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, который неделю назад сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, пригрозил президенту Реджепу Эрдогану новыми акциями, сообщила газета Aftonbladet .

Радикал заявил, что акции продолжатся до тех пор, пока Швеция не вступит в НАТО.

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«Я буду сжигать Коран перед посольством Турции в Копенгагене каждую пятницу, пока Швеция не будет принята в НАТО. Я объявлю, что это вина Эрдогана. Поскольку он не хочет пускать Швецию в НАТО, я должен научить его свободе слова», — сказал Палудан.

По его словам, сам Эрдоган должен решить, как долго это продлится. А пока акции намечены на каждую пятницу на 14:00. По информации издания, 27 января провокатор сожжет один Коран в мечети, один — в российском посольстве, и еще один — в турецком.

Депутат турецкой партии «Родина» Этем Санчак считает, что Турции необходимо немедленно выйти из НАТО. Альянс сам своими провокациями вынуждает страну предпринять такой шаг.