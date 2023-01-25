Мир 25 января 2023, 08:26 Турецкий политик заявил о скором выходе страны из НАТО Политик Этем Санчак: Турции нужно обязательно выйти из НАТО РИА «Новости»

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Турции стоит выйти из НАТО, это стало понятно в свете последних событий. Такое заявление сделал заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этем Санчак. Об этом написала газета Aydınlık.

«События вынуждают нас предпринимать эти действия. НАТО своими провокациями вынуждает нас предпринимать эти действия. Наконец, он пытается противопоставить нас нашему соседу Греции. Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев», — сказал он.

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Санчак высказал мнение, что блок хочет втянуть Турцию «в воронку» на Ближнем Востоке. Также он напомнил о сожжении Корана в Нидерландах и Швеции активистами.

«Выход из НАТО стал срочным и обязательным», — подчеркнул политик.

По его словам, последние опросы показали, что 80% турок выступили против проводимой США в отношении страны разрушительной и враждебной политики. При этом турецкий народ стал больше симпатизировать России и ее президенту Владимиру Путину.

Политик Расмус Палудан в конце прошлой недели сжег в Стокгольме Коран. Он сделал это рядом с посольством Турции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после сожжения священной для мусульман книги Швеция больше не может рассчитывать на поддержку Турции относительно ее заявки на вступление в НАТО. Позже шведский премьер-министр Ульф Кристерссон все же выразил надежду на возможное возвращение к диалогу с Турцией по поводу Североатлантического альянса.