Мир 19 января 2024, 17:13 Офицера ВСУ рассердил страх уклоняющихся от мобилизации украинцев за свою жизнь Офицер ВСУ Стратичук попросил призывников не бояться за свою жизнь РИА «Новости»

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Подлежащие мобилизации украинцы не должны бояться за свою жизнь, поскольку у тех, кто уже служит в рядах ВСУ, их тоже не девять. Об этом «Украинской правде» заявил офицер 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Стратичук.

Военнослужащий признался, что его раздражают распространяемые в Сети инструкции, как разговаривать с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, выполняет функции военкомата — прим. ред.), как «отшить» их на блокпосту.

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«Говорят о каких-то „играх политиков“, о том, что „у меня одна жизнь“. А у всех остальных что — девять?» — возмутился Стратичук.

По словам офицера, конфликт может быстро закончиться лишь в том случае, есть Украина устанет. Но тогда победит Россия, подытожил он.

На Украине участились случаи незаконного перехода границы подлежащими мобилизации гражданами. Мужчины пытались попасть на территорию сопредельных государств, но их задержали республиканские пограничники.