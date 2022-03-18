«Будем зачищать». Группировка украинских националистов оккупировала Краматорск и Славянск

Многочисленная группировка украинских националистов оккупировала города Краматорск и Славянск. В сложных условиях, чтобы сохранить жизни мирных жителей, военные вступили в ожесточенные бои для освобождения населенных пунктов. Об этом «360» заявил военный историк Юрий Кнутов.

Он пояснил, что эти города имеют важное значение для украинских националистов, потому что в Краматорске находится их штаб.

«Я думаю, что мы их окружим и потом также будем зачищать для того, чтобы обеспечить минимальные потери с нашей стороны и чтобы сохранить жизнь мирному населению», — заявил Кнутов.

Историк отметил, что ситуация в городе очень тяжелая, о чем рассказала его сестра, которая живет в Краматорске.

«Нацисты используют мирное население как живой щит», — добавил Кнутов.

Эксперт спрогнозировал, что бои за город могут продолжиться в ближайшие две недели. По словам Кнутова, в худшем случае группировку просто возьмут в окружение и начнут рассекать на части, в лучшем — полностью ликвидируют.

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