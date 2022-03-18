Установленный в лесу узел связи ВСУ уничтожили ударом с беспилотника. Видео

Российский беспилотный летательный аппарат выпустил ракету по установленному в лесу узлу связи украинских военных. Предоставленное видео Министерства обороны опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что украинский узел связи находится на небольшой поляне посреди леса. Выпущенная с беспилотника ракета бьет в цель, раздается взрыв.

«Обнаруженный в лесном массиве замаскированный узел связи ВСУ был выведен из строя точным попаданием высокоточного ракетного вооружения беспилотного летательного аппарата», — заявили в Минобороны.

Это не первый случай использования российскими военными беспилотников в ходе проведения специальной операции по демилитаризации Украины. Накануне выпущенные ударными дронами ракеты поразили военную технику и склады с боеприпасами украинской армии.