«Будем идти до победы»: Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии продолжатся
Тихановская заметила, что протестные акции «идут своим чередом». Ее слова привел сайт радиостанции «Эхо Москвы».
«Люди больше не готовы принимать президента (Александра Лукашенко — прим. ред.), они утратили к нему доверие. И мы будем идти до победы», — подчеркнула она.
По словам Тихановской, степень накала может снижаться к концу недели, но на выходных ситуация «вернется в свое русло».
Главная цель, которой намерены добиться в оппозиции «вместе с народом», заключается в проведении «новых прозрачных выборов». Экс-кандидат в президенты Белоруссии обратила внимание на тот факт, что акция проводятся «принципиально мирные».
«Белорусы — мирный народ, и мы не будем переходить эту грань ни в коем случае», — заключила она. Ухода Лукашенко белорусская оппозиция хочет добиться «путем мирной демонстрации и забастовок».
Волнения в Белоруссии начались после выборов главы государства 9 августа, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил набравший 80,1% Александр Лукашенко. По мнению оппозиции, выиграла Тихановская.