«Будем идти до победы»: Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии продолжатся

В белорусской оппозиции считают, что мирные протесты в стране не стихают. Экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская заявила, что люди настроены идти до конца.

Тихановская заметила, что протестные акции «идут своим чередом». Ее слова привел сайт радиостанции «Эхо Москвы».

«Люди больше не готовы принимать президента (Александра Лукашенко — прим. ред.), они утратили к нему доверие. И мы будем идти до победы», — подчеркнула она.

По словам Тихановской, степень накала может снижаться к концу недели, но на выходных ситуация «вернется в свое русло».

Главная цель, которой намерены добиться в оппозиции «вместе с народом», заключается в проведении «новых прозрачных выборов». Экс-кандидат в президенты Белоруссии обратила внимание на тот факт, что акция проводятся «принципиально мирные».

«Белорусы — мирный народ, и мы не будем переходить эту грань ни в коем случае», — заключила она. Ухода Лукашенко белорусская оппозиция хочет добиться «путем мирной демонстрации и забастовок».

Волнения в Белоруссии начались после выборов главы государства 9 августа, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил набравший 80,1% Александр Лукашенко. По мнению оппозиции, выиграла Тихановская.