Лукашенко призвал белорусов «шевелиться» и не ждать безвозмездной помощи
Об этом сообщило БелТА. Президент отметил, что 2020 год принес немало испытаний Белоруссии. Из-за пандемии закрылись многие рынки, почти остановилось полноценное движение капитала и товаров — особенно по тем позициям, которые производятся в республике.
К этим проблемам добавилась и непростая политическая обстановка, которая сложилась в стране. Лукашенко подчеркнул, что ситуацию пытаются раскачать не только внутри Белоруссии, но и снаружи.
Влияние этого давления на внутриэкономическую ситуацию ощущается. Еще раз хочу подчеркнуть: никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Нам надо рассчитывать на свои силы и возможностиАлександр Лукашенко.
Во время совещания Лукашенко подчеркнул, что ключевой задачей республики сейчас является сбыт продукции. Он уточнил, что именно от этого зависят многие важные процессы — в том числе стоимость валюты и отношение к курсу рубля. Президент отметил, что власть оказывает всю необходимую поддержку экспорту и продолжает предлагать новую, дополнительную помощь, если она нужна.
«Нельзя сидеть и ждать, что кто-то к нам придет, выстроится в очередь перед воротами завода и купит эту продукцию. Надо шевелиться самим», — заключил Лукашенко.