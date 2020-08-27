Лукашенко призвал белорусов «шевелиться» и не ждать безвозмездной помощи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов «шевелиться самим», чтобы избежать экономических проблем. Он подчеркнул, что республике надо рассчитывать только на свои силы и не ждать от других «безвозмездной помощи».

Об этом сообщило БелТА. Президент отметил, что 2020 год принес немало испытаний Белоруссии. Из-за пандемии закрылись многие рынки, почти остановилось полноценное движение капитала и товаров — особенно по тем позициям, которые производятся в республике.

К этим проблемам добавилась и непростая политическая обстановка, которая сложилась в стране. Лукашенко подчеркнул, что ситуацию пытаются раскачать не только внутри Белоруссии, но и снаружи.

Влияние этого давления на внутриэкономическую ситуацию ощущается. Еще раз хочу подчеркнуть: никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Нам надо рассчитывать на свои силы и возможности Александр Лукашенко.

Во время совещания Лукашенко подчеркнул, что ключевой задачей республики сейчас является сбыт продукции. Он уточнил, что именно от этого зависят многие важные процессы — в том числе стоимость валюты и отношение к курсу рубля. Президент отметил, что власть оказывает всю необходимую поддержку экспорту и продолжает предлагать новую, дополнительную помощь, если она нужна.

«Нельзя сидеть и ждать, что кто-то к нам придет, выстроится в очередь перед воротами завода и купит эту продукцию. Надо шевелиться самим», — заключил Лукашенко.