Мир 02 апреля 2023, 02:45 «Будем честными брокерами». Полянский — о председательстве России в СБ ООН Полянский посоветовал Западу не провоцировать Россию во время председательства в СБ ООН РИА «Новости»

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Первый зампостпреда ООН Дмитрий Полянский прокомментировал председательство России в СБ ООН с 1 апреля. В своем Telegram-канале он отметил, что страна будет честным брокером.

Право председательствования перешло к России на месяц. И в этой ситуации, отметил дипломат, «оказались посрамлены все наши недруги и злопыхатели», для которых такая перспектива была как кость в горле. Полянский отметил, что в ООН все-таки действуют нормы международного права и десятилетиями выработанные правила процедуры, а не «порядок, основанный на правилах», которым Запад пытается подменить международное право.

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Полянский посоветовал Западу не провоцировать Россию во время председательства, потому что все это непременно обернется провалом.

«Любые попытки нас спровоцировать заранее обречены на провал. В отличие от наших бывших западных партнеров мы на международной арене играем честно и не продвигаем двойные стандарты», — написал политик.

Первый зампостпреда пообещал, что Россия будет «честным брокером», как и положено председателю. Таковым страна была и в феврале 2022 года, когда на председательство России пришлось начало СВО.

Ранее сообщалось, что председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России. Ключевыми темами для обсуждения в это время станут «эффективная многосторонность», риски при экспорте вооружений и ближневосточное урегулирование.