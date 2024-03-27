Мир 27 марта 2024, 22:44 Буданов увидел угрозу нацбезопасности в Telegram Глава ГУР Буданов: Telegram угрожает национальной безопасности Украины РИА «Новости»

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Мессенджер Telegram является огромной проблемой для национальной безопасности Украины. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов. Его слова привели на сайте местного центра стратегических коммуникаций.

«Telegram с точки зрения национальной безопасности точно является проблемой. Это надо понимать. То есть у нас любой человек может сделать канал, начать писать все, что ему вздумается, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ», — отметил он.

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По словам Буданова, все кто читает Telegram во многом подвергаются разрушительному эффекту, но при этом благодаря этому мессенджеру «информацию можно доносить до людей на оккупированных территориях».

Ранее депутаты Рады предложили ввести на Украине регулирование Telegram по аналогии с интернет-СМИ и платформами типа YouTube.