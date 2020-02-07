Бросившая ребенка в клинике «Мать и дитя» женщина осталась без прав на дочь и пожаловалась на судью

Мама пятилетней малышки, которая с рождения живет в клинике, подала жалобу на судью Наталью Каржавину из Пресненского суда. Именно Каржавина ограничила права родителей. Из-за этого девочку передали в органы опеки.

Мама ребенка Татьяна Максимова направила жалобу в квалификационную коллегию судей. С документом ознакомился ТАСС.

Женщина пожаловалась, что во время заседания по делу судья не рассмотрела просьбу ее адвокатов предоставить письменные доказательства по делу. Каржавина отказалась провести судебно-медицинскую экспертизу и осмотреть ребенка. Маму возмутило и то, что суд прошел без ее участия. В это время она, по ее словам, была на больничном. Все эти факты, по мнению Максимовой, говорят о нарушении Гражданского процессуального кодекса РФ.

Уже несколько месяцев общественность следит за историей девочки, которая с рождения жила в клинике «Мать и дитя». Там ребенка оставили родители. Дело в том, что малышка родилась недоношенной, поэтому ее должны были выхаживать врачи. Через какое-то время здоровье девочки пришло в норму и она больше не нуждалась в наблюдении медиков. Но семья решила оставить ее в центре. Мама с папой сняли для дочери палату, наняли няню. Так девочка жила пять лет.

Потом сотрудники «Матери и дитя» рассказали об этой истории журналистам. Они заявили, что не раз просили родителей забрать девочку домой. Но семья не торопилась это делать. В итоге перинатальный центр расторг контракт с ними и подал в суд. Судебные приставы пытались связаться с мамой и папой, но они избегали общения. В конце января их объявили в розыск.

В итоге без их участия состоялось судебное заседание. На нем судья решила ограничить права родителей и временно передать девочку в органы опеки. Там недавно заявили, что в будущем ребенок может переехать к бабушке с дедушкой. Для этого они должны будут оформить опеку. Другой вариант — отправить малышку в центр семейного типа. Третий выход из ситуации — приемная семья.