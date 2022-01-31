Бросившая дочь в вольер к медведю жительница Ташкента страдала от депрессии

Мать, которая бросила свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в зоопарке в Ташкенте, испытывала проблемы с психическим здоровьем. По предварительным данным, женщина находилась в депрессии из-за того, что ее муж уехал в Россию.

Информацию о состоянии жительницы Ташкента сообщили в Министерстве по делам семьи Узбекистана, сообщило РИА «Новости».

Ранее стало известно, что против нее возбудили уголовное дело. Мать ребенка подозревают в покушении на умышленное убийство, ей может грозить не менее 15 лет лишения свободы.

ЧП в зоопарке произошло 28 января. Женщина перекинула дочку в вольер к медведю. Девочка упала с пятиметровой высоты. Ее доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

При этом медведь Зузу, который гулял по вольеру, не тронул девочку. Он просто подошел к ней, обнюхал и отошел в сторону. Затем сотрудники заманили зверя во внутреннее помещение, чтобы достать ребенка. В зоопарке сообщили, что покроют все расходы на лечение девочки.