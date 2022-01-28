Прокуратура Узбекистана завела дело на женщину, бросившую ребенка в вольер медведя

Уголовное дело в отношении женщины, перекинувшей свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, завели органы прокуратуры Узбекистана. Женщину подозревают в покушении на умышленное убийство, ей может грозить не менее 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.

«В отношении женщины, сбросившей девочку в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Санкции по данной статье предусматривают тюремное заключение на срок от 15 до 25 лет или пожизненное заключение.

По имеющимся данным, в пятницу, 28 января, в зоопарке Ташкента женщина перекинула девочку в вольер к медведю. Хищник не тронул ребенка, однако девочка пострадала от падения с высоты пяти метров.

Как рассказали в зоопарке, кавказский бурый медведь Зузу наблюдал за действиями женщины через металлическую ограду, после чего спустился к девочке в ров, понюхал ее и отошел. После этого сотрудники зоопарка заманили животное во внутреннее помещение.

Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей. Зоопарк сообщил, что покроет все расходы на лечение ребенка.