Брошюру с инструкцией на случай войны с Россией представили на Украине

На Украине представили брошюру, в которой собрали советы на случай войны с Россией. Ее составили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры. Ее пустят в печать и будут распространять на юге и востоке страны.

«Мы взяли за образец шведскую брошюру, которая является чрезвычайно короткой, но содержит практические советы. Эту брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной угрозы. Она содержит советы о том, как подготовить свой дом, что делать во время артобстрелов, во время обстрелов из стрелкового оружия», — приводит РИА «Новости» слова руководителя центра Любови Цибульской.

Она отметила, что эта брошюра особо ценна тем, что в ней есть советы, как противостоять дезинформации. По словам Цибульской, идея ее создания пришла «после эскалации ситуации на границе Украины с Россией».

«Мы напечатаем около 100 тысяч экземпляров, и в первую очередь мы будем ее распространять в южных и восточных областях Украины. В этой брошюре мы не говорим о какой-то абстрактной угрозе, мы четко называем агрессора агрессором, Россию — оккупантом», — добавила глава департамента ведомства. Эту брошюру переведут на русский, английский и крымско-татарский языки.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ усилились в 572 раза, так как их пополнили 572 офицера.