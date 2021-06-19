Зеленский заявил о возросшей в 572 раза мощи ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы страны усилились в 572 раза. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ стали сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополнили 572 молодых офицера!» — радостно сообщил Зеленский.

Глава Незалежной указал, что речь идет об образованных и хорошо подготовленных, умных и отважных патриотах Украины.

Так Зеленский поздравил выпускников академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, получивших свое первое офицерское звание.

Россия ранее призвала СБ ООН осудить диверсию украинских силовиков, расстрелявших пятерых ополченцев на наблюдательном посту в ЛНР. В постпредстве РФ при организации заявили, что диверсионная группа ВСУ использовала при нападении снайперские винтовки иностранного производства. Это наложило отпечаток на США, которые поставляют на Украину вооружение, что подталкивает Киев к дестабилизации обстановки в Донбассе, указали дипломаты.

В Верховной раде ранее обвинили Зеленского в подготовке к партизанской войне.