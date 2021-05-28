Брошенную в Финский залив бутылку с письмом нашли спустя 10 лет

В Финском заливе обнаружили письмо в бутылке, которое 10 лет пролежало в воде. Послание отправила польская туристка, которая побывала в студенческие годы в Санкт-Петербурге.

В 2011 году Натальи Куновска, тогда студентка Краковского университета науки и техники, приехала в Россию в рамках международного студенческого обмена. Об этом жительница Польши рассказала в Facebook.

«Десять лет назад я со своей подругой загорала на пляже. Тогда нам в голову пришло написать письмо. Мы нашли бутылку, положили его и кинули в море, добавив номер телефона и купюру в 10 рублей для привлечения внимания», — вспомнила Куновска.

Иногда она вспоминала про бутылку и гадала, что с ней произошло. Недавно женщина получила сообщение от мужчины по имени Максим. Он представился местным экологом и заявил, что обнаружил записку недалеко от того места, где девушки бросили бутылку.

Куновска принесла россиянину извинения за оставленный мусор и приложила к публикации фотографии бутылки с разницей в 10 лет.

«Наверное, для всех было бы приятным сюрпризом, что мусор — это не только мусор», — заключила она.