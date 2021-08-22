Украина хочет получить от Евросоюза «бронежилет» от последствий запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Для меня как для президента должен быть бронированный жилет для Украины, потому что в ином случае мы просто не примем это никогда. Это не про деньги, точнее не только про экономические компенсации. Это гарантии энергетической безопасности», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «Украина».

Он добавил, что страна рассчитывает получить от ЕС гарантии объема транзита газа. Причем это касается и оккупированных территорий, получающих поставки газа. Президент подчеркнул, что Киеву важно знать, кто из лидеров стран Запада сможет не только на словах обеспечить эти гарантии.

«Что будет потом? Какой шантаж будет потом? Кто нам обеспечит из европейских лидеров или США гарантии безопасности для нас в энергетическом секторе, кто обеспечит их выполнение со стороны РФ? Мы хотим получить это не только на словах при всем уважении к разным европейским лидерам», — заключил Зеленский.

Президент России Владимир Путин 20 августа провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время визита он заявил, что «Северный поток — 2» практически готов.